iOS 17 Beta 6: Auflegen-Button in Telefon-App wieder zurück in der Mitte

Das hat einige Nutzer doch massiv verstört: Der Button zum Auflegen war in der letzten Beta in die rechte Ecke des Bildschirms gewandert. Apple hat dies nun korrigiert, in der neuesten Beta findet sich der Knopf wieder da, wo der Finger instinktiv hindrücken möchte.

Apple hat anscheinend auf die Bedenken der Nutzer gehört und eine kürzlich vorgenommene Änderung in der Beta-Version von iOS 17 zurückgenommen. Diese Änderung betraf den Auflegen-Button in der Telefon-App, den Apple zuvor an den rechten Bildschirmrand verschoben hatte. Die Nutzer waren jedoch so daran gewöhnt, dass der Button an seiner ursprünglichen Position war, dass sie Schwierigkeiten hatten, sich an die neue Platzierung zu gewöhnen. In der neuesten Beta-Version wurde diese Änderung zurückgenommen und der Button befindet sich jetzt wieder an seiner ursprünglichen Position. Dies erleichtert das schnelle Auflegen für viele Nutzer, die es nicht abwarten können, den Gesprächspartner verstummen zu lassen.

Beta 6 nur mit wenigen Neuerungen

Abgesehen von dieser Änderung gibt es in der sechsten Beta-Version von iOS 17 noch andere kleine Neuerungen. Dazu gehört ein neuer Begrüßungsbildschirm in der Fotos-App, ein Schnellzugriff durch langes Drücken auf das Plus-Symbol in der Nachrichten-App für die Fotoauswahl und Verbesserungen bei der Animation der Stimmungsverfolgung.

Es bleibt abzuwarten, wie viele weitere Beta-Versionen es bis zum Release von iOS 17 im Herbst geben wird. Apple scheint jedoch bereit zu sein, auf die Rückmeldungen der Nutzer einzugehen und Änderungen vorzunehmen, um ihre Erfahrung zu verbessern.