iPhone 15: Gerüchte zu Farben, Formen und Gewicht | Apples Händchen für Premium – Apfelplausch 304

Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis das iPhone 15 vorgestellt wird. Entsprechend ist natürlich auch unsere heutige Sendung voll von letzten Gerüchten zu den kommenden Modellen, Gerüchte-Hasser sollten das wissen, bevor sie einschalten – willkommen zur Ausgabe 304 des Apfelplausch.

Bevor wir uns allerdings in die Leaks und Spekulationen stürzen, wie immer bei uns zu Anfang einer Sendung der Blick in das Postfach: Da sprechen wir heute noch einmal ein bisschen über die Praxis in der Mobilfunkbranche, bevor es dann mit den Themen los geht.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

00:05:30: Hörerpost: Mobilfunkverkäufer vs. Mobilfunkberater | welche Apple Watch kaufen | AirPods Max Haltbarkeit

00:19:15: Apple lädt zum Event im September! Das lesen wir raus und alle iPhone 15 Pro und iPhone 15 Gerüchte: Anschluss, Gewicht, Farben und Gehäuse

00:44:20: Sponsor Readly: 7.000 Magazine & Zeitungen 1 Monat für 0,99 Euro

00:49:40: Spannende Statistiken: iPhone Verkäufe und Abhängigkeit der Mobilfunkanbieter

01:00:30: iPad Pro mit neuem Magic Keyboard mehr wie Laptop: Gurman

Sehr viele iPhone-Gerüchte

Das Keynote-Datum steht fest: Am 12. September kommen die neuen iPhones. Aber in welcher Farbe? Und ist das Titan-iPhone leichter? Und klemmte zuletzt wirklich die Produktion? Kommt das iPhone 15 Pro Max wirklich später? Werden die Lederhüllen von Apple wirklich gestrichen? Viele Fragen, die wir natürlich auch nicht sicher beantworten können, die wir aber auf den letzten Metern vor der Keynote zumindest versuchen, ein wenig einzuordnen.

Apple hat ein Händchen für Premium

Das muss man sich mal vorstellen: Das meist verkaufte Smartphone der Welt ist auch so ziemlich das teuerste der Welt, wenn man mal von vergoldeten oder diamantenbesetzten Sonderanfertigungen für Superreiche absieht, wer sich diese Marktanalyse vornimmt, muss über Apples Verkäuferfähigkeiten schon staunen. Und mit dem iPhone 15 Pro Max wird es wohl so weitergehen. Zum Schluss sprechen wir dann noch über eine vermutlich bevorstehende Entwicklung am iPad, die uns kaum wirklich überraschen kann.

