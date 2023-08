Apple TV+: Keine Gratis-Probewoche mehr in Großbritannien

Apple TV+ konnten Kunden bei Abschluss eines Abos bislang stets wenigstens eine Woche lang kostenlos ausprobieren, doch das ändert sich jetzt. Zumindest in Großbritannien ist diese Probewoche nun gestrichen worden. Ein Vorbote für entsprechende Änderungen auch bei uns?

Apple TV+ hat beschlossen, das einwöchige kostenlose Probeabo für Neukunden in Großbritannien abzuschaffen, was möglicherweise auch in anderen Märkten folgen könnte. Das kostenlose Probeabo war seit dem Start des Streaming-Dienstes Ende 2019 verfügbar und ermöglichte es den Nutzern, diesen vor einer kostenpflichtigen Abonnemententscheidung auszuprobieren. Nun hat Apple jedoch beschlossen, diese Option für Kunden in Großbritannien zu entfernen.

Diese Veränderung ist Teil eines größeren Trends in der Branche, in dem kostenlose Probepromotionen immer seltener werden. Andere Streaming-Giganten wie Netflix und Spotify haben sich ebenfalls von langen kostenlosen Probemonaten abgewandt und setzen stattdessen auf gezielte Werbeangebote.

Kostenlose Probewoche auch in Deutschland bald Geschichte?

Obwohl Apple noch andere Werbeaktionen im Angebot hat, wie etwa ein kostenloses einjähriges Abonnement beim Kauf von qualifizierten Apple-Produkten oder den kostenlosen Zugriff für Studenten über ein Apple Music-Abonnement, bleibt abzuwarten, ob sich diese in Zukunft ändern werden.

Obwohl die Abschaffung des kostenlosen Probeabos in Großbritannien auf den ersten Blick vielleicht nicht bedeutend erscheint, könnte dies auf eine breitere Veränderung in der Strategie von Apple hinweisen. Es wird interessant sein zu sehen, ob das Unternehmen in Zukunft die Option des kostenlosen Probeabos auch für Neukunden in anderen Ländern streicht.

Andere Aktionen laufen indes noch weiter, etwa die kostenlose Nutzung von Apple TV+ bei Kauf eines qualifizierten Apple-Produkts. Auch können Abonnenten von Apple Music für Studenten Apple TV+ noch kostenlos schauen. In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, wie Besitzer einer Playstation 4 oder 5 an ein kostenloses Probe-Abo kommen.