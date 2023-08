Lang und langsam: Liefert das iPhone 15-Kabel nur USB 2.0?

Apple wird mit dem iPhone 15 wohl den altgedienten Lightning-Port beerdigen. An seine Stelle tritt das zukunftssichere USB-C. Die DAten tröpfeln aber womöglich auch am neuen Anschluss nur widerwillig durch die Leitung, zumindest bei Nutzung von Apples neuem Lade- und Datenkabel.

Im kommenden iPhone 15 wird Apple Berichten zufolge ein neues Ladekabel einführen, das nicht nur geflochten, sondern auch länger sein soll. Obwohl diese Veränderungen begrüßenswert wären, gibt es möglicherweise einen Haken: Das Ladekabel könnte nur USB 2.0 unterstützen. Dies könnte sich sowohl auf die Geschwindigkeit der Datenübertragung als auch auf die Leistung des USB-C-Ports am Gerät auswirken.

New iPhone 15 USB C Cable Info Confirmed

1.6M long

16Pins

Thicker and more resistant

USB 2.0 20V3A

No MFI pic.twitter.com/WV4unodWPg

