Neue Spekulationen: Wann erscheint das erste iPhone Ultra?

Bislang nennt Apple die größten und teuersten Modelle seiner iPhones stets Pro Max, doch das ist womöglich irgendwann nicht mehr so: Die Bezeichnung iPhone Ultra ist seit einigen Monaten im Gespräch, nun erhält das Gerücht neue Nahrung.

Es wird erwartet, dass das nächste iPhone-Flaggschiff von Apple den Namen iPhone 15 Pro Max tragen wird, aber auch die Bezeichnung iPhone 15 Ultra war bis vor kurzem im Gespräch. Ein neuer Tipp deutet jedoch darauf hin, dass der Name wieder ins Spiel kommen könnte.

Bereits im September letzten Jahres tauchte der Name iPhone 15 Ultra zeitweise als mögliche Bezeichnung für das größte und teuerste Modell auf. Dieser Vorschlag wurde erstmals von Mark Gurman ins Gespräch gebracht und erhielt in der Gerüchteküche viel Aufmerksamkeit.

Jetzt wird der Name erneut von Andrew O’Hara, einem Autor für AppleInsider, aufgegriffen. Obwohl er keine umfassende Erfolgsbilanz bei der Vorhersage von Apple-Produkten vorweisen kann, hat er doch korrekte Renderings der AirPods Pro erhalten.

Here’s a late Friday tidbit I’ve heard for #iPhone15. Multiple sources have told me Apple will indeed use the “iPhone 15 Ultra” monicker for the plus-sized pro phone. This was an early rumor that got backpedaled. Most have since referred to it as iPhone 15 Pro Max.

— Andrew O'Hara (@Andrew_OSU) August 19, 2023