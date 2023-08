September-Keynote: Termin für iPhone-Präsentation dürfte feststehen

Apple wird in wenigen Wochen neue iPhones vorstellen. Diese werden in der Regel in der ersten Septemberhälfte vorgestellt. Zuletzt hat sich ein Datum als wahrscheinlicher Termin herauskristallisiert.

Apples diesjährige iPhone-Keynote wird voraussichtlich im September stattfinden. In den letzten Tagen hat sich ein bestimmter Termin als immer wahrscheinlicher erwiesen – die neuen Modelle sollen am 12. September vorgestellt werden, zusammen mit neuen Modellen der Apple Watch.

Wie üblich präsentiert Apple seine neuen iPhones im September und dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht anders sein. In den letzten Tagen haben wir mehrfach über mögliche Termine für die Keynote berichtet, die in der Gerüchteküche kursieren. Wir möchten das Thema erneut aufgreifen, nachdem eine gut informierte Quelle sich erneut dazu geäußert hat.

Der Journalist Mark Gurman von Bloomberg hat auf Twitter erklärt, dass alles auf eine Keynote am 12. September hindeutet, was bereits zuvor als möglicher Termin genannt wurde.

Signs are increasingly pointing to Sept. 12 as the iPhone 15 event date, but obviously things can still theoretically change. https://t.co/hVKgjJGMc1

— Mark Gurman (@markgurman) August 8, 2023