Vision Pro: Tim Cook nutzt die Brille jeden Tag

Apple wird demnächst seine erste VR-Brille einführen, Analysten und Beobachter warten mit Spannung darauf, wie das Produkt vom Kunden angenommen wird. Apples Chef verwendet das Produkt bereits jetzt eifrig.

Das Produkt, das von Apple als räumlicher Computer bezeichnet wird, ist bisher noch nicht auf dem Markt erhältlich. Dennoch hat Apple CEO Tim Cook erklärt, dass er die Brille bereits intensiv nutzt.

Mit dem Launch der Vision Pro sind immense Erwartungen verbunden, die durch die Präsentation von Apple noch weiter angeheizt wurden. Intern wird das Gerät jedoch nicht überraschend bereits seit geraumer Zeit aktiv getestet, auch vom CEO persönlich.

Tim Cook nutzt seine Brille jeden Tag

Obwohl Tim Cook sich während und nach der Präsentation nicht öffentlich mit der Brille gezeigt hat, bestätigte er den Analysten in einem Gespräch, dass er das Gadget jeden Tag verwendet.

Diese Aussage sollte vor dem Hintergrund der bevorstehenden Auslieferung der Vision Pro-Entwickler-Kits an die Entwickler betrachtet werden. Apple plant, Vision Pro Anfang des nächsten Jahres auf den Markt zu bringen, vorerst jedoch nur in den USA. Die Einführung in anderen Ländern wird schrittweise erfolgen. Apple hat noch keine öffentliche Prognose bezüglich des Absatzes abgegeben, jedoch rechnen Analysten damit, dass die Stückzahlen anfangs sehr begrenzt sein werden. Es wird vermutet, dass Apple im ersten Jahr nur knapp eine Million Einheiten verkaufen wird. Wann Apple Vision Pro in Deutschland in den Verkauf bringen wird, ist noch nicht klar.