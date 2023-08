iPhone-Keynote: Wann wird das iPhone 15 vorgestellt?

Gerüchten zufolge wird Apples langerwartetes iPhone-Event voraussichtlich in der ersten Septemberhälfte stattfinden. Insbesondere verdichten sich Spekulationen um einen Start in der zweiten Woche des Monats. Falls dem so ist, könnte der Verkauf Mitte September beginnen.

Es ist bekannt, dass Apple bestimmte Vorlieben bei der Festlegung seiner Keynote-Termine hat. Die jährliche Worldwide Developers Conference (WWDC) findet traditionell Anfang Juni statt, während das neue iPhone fast immer pünktlich im September erscheint. Zudem zeigt Apple eine Präferenz für Dienstage, da die meisten iPhone-Keynotes an einem Dienstag stattgefunden haben. Es ist daher wahrscheinlich, dass dies auch in diesem Jahr der Fall sein wird.

Steigt die iPhone-Keynote wieder an einem Dienstag?

Es wird berichtet, dass Apple die iPhone 15-Modelle voraussichtlich am 12. oder 13. September auf einer Veranstaltung vorstellen wird. Dies wurde kürzlich von Mark Gurman, einem in der Regel gut informierten Redakteur von Bloomberg, in seinem aktuellen Newsletter spekuliert. Diese Termine stimmen mit einer früheren Aussage überein, über die wir bereits berichtet hatten. Demnach haben Mitarbeiter der US-Mobilfunkbranche einen Urlaubssperre für den Mittwoch dieser Woche auferlegt bekommen, was auf eine mögliche Veranstaltung am 13. September hindeutet. Es wird auch erwartet, dass auf der iPhone-Keynote neue Apple Watch-Modelle vorgestellt werden.

Es wird spekuliert, dass die Vorbestellungen am 15. September beginnen könnten, gefolgt von Auslieferungen eine Woche später am 22. September. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass nicht alle iPhone-Modelle ab diesem Datum verfügbar sein könnten. Es wird berichtet, dass Apple mit Produktionsproblemen zu kämpfen hat, insbesondere beim iPhone 15 Pro Max. Dieses Modell wird voraussichtlich mit einem Periskop-Objektiv in der Kameraanordnung ausgestattet sein. Das iPhone 15 Pro wird voraussichtlich dünnere Ränder haben als je zuvor.