Wann erscheint eigentlich iOS 17?

iOS 17, die nächste Hauptversion für iPhone und iPad, dürfte so gut wie fertig sein. Heute Abend erhalten die Kunden die finale Fassung des kommenden Updates aber wohl noch nicht. Wir geben einen Überblick über den mutmaßlichen Zeitplan bis zur Veröffentlichung.

Die Veröffentlichung von iOS 17 für alle Nutzer steht kurz bevor, aber wann genau wird es verfügbar sein? In den letzten Jahren wurde das finale Update meist eine Woche nach der Keynote veröffentlicht, außer bei der Einführung des iPhone 12, als es bereits am Tag danach veröffentlicht wurde.

iOS 17 könnte nächste Woche kommen

Es wird erwartet, dass iOS 17 in der Woche vom 18. September für alle Nutzer erscheint. Möglicherweise erfolgt die Veröffentlichung direkt am Montag, dem 18. September. Am heutigen Abend im Anschluss an die Keynote könnte Apple möglicherweise noch einen Release Candidate von iOS 17 an die Entwickler verteilen.

Im letzten Jahr wurde iOS 16 am 16. September veröffentlicht, nachdem die Keynote am 7. September stattgefunden hatte. iOS 15 wurde am 20. September veröffentlicht, nachdem die Keynote am 14. September stattgefunden hatte.

Für diejenigen, die es nicht erwarten können, gibt es bereits Beta-Versionen für Entwickler oder freiwillige Tester. Diese sind für viele, aber nicht für alle Nutzer halbwegs zufriedenstellend.

Es bleibt also abzuwarten, ob sich der Zeitplan in diesem Jahr ähnlich gestaltet wie in den vergangenen Jahren.

Während watchOS 10 und tvOS 17 ebenfalls in der kommenden Woche an den Start gehen dürften, wird macOS Sonoma wohl noch etwas länger auf sich warten lassen. Diese Aktualisierung dürfte Apple mit noch einigen Betas bedenken, bevor eine finale Fassung dann im Oktober zu erwarten ist.