Aktualisiertes iPad 10 angekündigt: Verkauf nur in China

Apple hat heute tatsächlich ein neues iPad angekündigt. Wirklich aufregend ist diese Nachricht aber nicht: Bei dem neuen Modell handelt es sich nicht wirklich um ein neues iPad und es wird auch nur in China verkauft.

Viel wurde spekuliert über neue iPads, die Apple in dieser Woche angeblich vorstellen soll. Nun wurde tatsächlich ein neues Modell angekündigt, große Relevanz hat die Mitteilung aber nicht. Apple bringt das iPad 10, das aktuelle Einsteigermodell, in einer neuen Version in China auf den Markt.

Das neue iPad 10 bringt eSIM nach China

Die einzige Neuerung betrifft die eSIM-Funktionalität. Bislang wurde hier nur der chinesische Provider China Unicom unterstützt, das ändert sich nun, wie Apple ausführt. Das neue iPad 10 für China trägt die Modellnummer A3162. Kunden in China können das aktualisierte iPad 10 ab dem 19. Oktober bei Apple vorbestellen. Die Auslieferungen starten dann am 25. Oktober. Alle übrigen iPad-Modelle unterstützen nach wie vor keine eSIM-Nutzung in Festland-China.

Gestern hatte Apple einen neuen Apple Pencil vorgestellt, der erstmals USB-C unterstützt und recht günstig ist, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Dafür fehlen ihm aber auch vom Eingabestift Apples bekannte Funktionen.