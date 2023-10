Apple-Event: Neue Macs dürften nächste Woche nachts angekündigt werden

Wieder einmal eine Überraschung: Apple hat ein Event angekündigt. Es dürften neue Macs vorgestellt werden. Die Show steigt allerdings für Kunden in Deutschland am 30. Oktober zu unchristlichen Zeiten.

Apple hat gerade eben völlig überraschend ein Event angekündigt. Die Veranstaltung wird allerdings völlig virtuell stattfinden und Apple wählt das Motto „gruselig schnell“.

Neue Macs erwartet

Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Apple in der kommenden Woche neue Macs ankündigt, konkret erwartet werden neue iMacs. Über die Einführung eines neuen 24 Zoll-Modells war zuletzt verdichtet spekuliert worden.

Erstes Nacht-Event für Europa

Die Veranstaltung startet am 30. Oktober um 17:00 Uhr Ortszeit. Übel ist das für Kunden in Deutschland, hier wird es mitten in der Nacht sein, wenn der Livestream startet. Angeschaut werden kann die Veranstaltung wie üblich auf Apples Website, via YouTube und auf dem Apple TV respektive in der Apple TV-App auf diversen Smart TV-Plattformen.

Eine physische Präsenz von Beteiligten wird es nicht geben. Ob auch neue MacBooks gezeigt werden, ist noch unklar. Völlig offen ist auch, ob Apple die neuen Modelle mit dem M2 oder dem noch nicht gezeigten M3-Chip ausstatten wird.