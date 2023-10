Ein Handy, zwei Accounts: WhatsApp bringt Mehrfachkonten für iOS

WhatsApp lässt sich jetzt auch mit zwei Konten auf dem selben Gerät nutzen. Diese Funktion benötigt eine aktive zweite SIM-Karte, was sich am iPhone nur durch die Einbindung einer eSIM realisieren lässt.

Konkret bestätigt hat WhatsApp, jetzt zur Meta-Gruppe gehörig, dass Nutzer in naher Zukunft zwei Konten auf demselben Gerät verwenden können. Diese Funktion, die zuvor in Betaversionen aufgetaucht war, erfordert jedoch eine zweite SIM-Karte.

2️⃣ is better than 1️⃣ we’re rolling out the ability to add a second account to your WhatsApp on Android. pic.twitter.com/tYvuUPWjsv

— WhatsApp (@WhatsApp) October 19, 2023