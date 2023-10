iPhone 15 knistert: Bei euch auch?

Das iPhone 15 findet keine Ruhe, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Schwierigkeiten nehmen auch zwei Wochen nach dem Start nicht ab. Nachdem es Berichte über starke Überhitzung gab, beschwert sich nun eine Gruppe von Anwendern über unangenehme Knackgeräusche aus den Lautsprechern. Diese Informationen wurden von 9to5Mac veröffentlicht.

Im Kommentarbereich eines Reddit-Posts, der das Problem anspricht, haben sich weitere Nutzer gemeldet, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Bei der Wiedergabe von Videos oder Musik treten störende Geräusche auf, die klingen als ob Wasser im Lautsprecher wäre. Alle iPhone 15-Modelle sind betroffen und das Problem scheint ausschließlich beim integrierten Lautsprecher in der Hörmuschel aufzutreten.

Komplette iPhone 15-Reihe betroffen

Apple hat bekannt gegeben, dass sie ein Update für die iPhones der 15er-Reihe planen, um das Problem mit Überhitzung zu beheben. Die Ursache dafür liegt angeblich an einem Fehler im iOS 17 sowie an nicht angepassten Apps von Drittanbietern. Das ersehnte Update auf iOS 17.0.3 wird voraussichtlich noch in dieser Woche veröffentlicht werden.

Es steht noch aus, ob die momentan auftretenden Knackgeräusche im Lautsprecher durch ein Software-Update behoben werden können. TikToker Milesaovetech hat sich ebenfalls diesem Problem gewidmet und berichtet davon, dass er sein iPhone 15 Pro Max bereits zweimal aufgrund von knackenden Lautsprechern austauschen lassen musste. Er gibt an, das Problem in einem Apple Store reproduziert zu haben, indem vier der sieben ausgestellten Modelle des iPhone 15 ebenfalls knarzende Geräusche machten. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich um das iPhone 15, iPhone 15 Plus oder das iPhone 15 Pro bzw. Pro Max handelt.