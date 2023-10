Neue Macs zum Nacht-Event: Osterei auf Apple-Webseite gibt große Gewissheit

Nächste Woche streamt Apple erstmals ein Event zu nachtschlafender Zeit in Deutschland, Ortszeit ist es allerdings am kommenden Montag erst Nachmittag in Kalifornien. Klar ist inzwischen wohl, es werden neue Macs vorgestellt. Apple deutet das in einer Animation auf der eigenen Webseite an.

Apple hat überraschenderweise angekündigt, in der kommenden Woche ein zusätzliches Event für dieses Jahr abzuhalten. Das virtual Event wird in der Nacht von Montag auf Dienstag stattfinden und wird voraussichtlich neue Macs präsentieren.

Apple deutet Mac-Vorstellung auf Website an

Dies wird durch eine Animation auf der speziell eingerichteten Webseite für Apple-Events nahegelegt. Das Apple-Logo verwandelt sich in eine unheimliche Darstellung des Finder-Symbols, was darauf hindeutet, dass neue Mac-Modelle eingeführt werden könnten.

Was allerdings noch unbekannt bleibt, ist die Art des Chips, den Apple in die neuen Macs einbauen wird. Bis jetzt haben die Kunden nur weitere Varianten des M2-Chips in einem 5nm-Prozess gesehen. Ob Apple einen 3nm M3-Chip von TSMC in die neuen Macs einbauen wird, ist noch ungewiss, obwohl der Slogan für das Event, „gruselig schnell“, darauf hindeuten könnte.

Die Veranstaltung könnte auch die Einführung eines neuen iMac und eventuell neuer MacBooks beinhalten, während die Vorstellung eines neuen großen iMac eher unwahrscheinlich erscheint.