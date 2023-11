Lieblingsbücher 2023: Apple hat eure persönlichen Lese-Charts

Es ist die Zeit der Jahresrückblicke. Die gibt es musikalisch etwa als Replay. Und schriftlich? Für Leseratten hat Apple einen persönlichen Leserückblick zusammengestellt, den gibt es für fleißige Nutzer von Apples Bücher-App.

Es gibt sicherlich populärere E-Reader-Apps als Apples Bücher-App, in die schon seit Jahren nicht mehr viel Liebe fließt. Nun gibt es zumindest einen persönlichen Leserückblick auf das Jahr 2023.

Der funktioniert ähnlich wie der Replay in Apple Music: Die Bücher-App zeigt euch eure persönlichen Lese-Highlights.

Apple schreibt dazu:

Der Jahresrückblick ist auf iPhone und iPad unter „Jetzt lesen“ in den „Top Picks“ für Nutzer:innen verfügbar, die mindestens drei Titel als gelesen markiert haben.

Am Ende des Jahresrückblicks wird eine Übersicht über das Jahr in Büchern angezeigt, mit der Anzahl aller gelesenen Bücher, der Gesamtlesezeit in Minuten und einer Übersicht über die Cover der fertig gelesenen Bücher.

Apples Lesetypen

Interessant und etwas versponnen: Apple gruppiert die Leser in verschiedene Lesetypen.

Jahresrückblick verwendet anonymisierte Leserdaten, um persönliche Leseinteressen vorzuschlagen. Es gibt sechs Typen von Leser:innen: The Contemporary für Trendtitel, The Completist für mehrerer Bücher einer Reihe, The Seeker für Sachbücher, The Wanderer für mehrerer Genres, The Deep Diver für ein Genres oder The Free Spirit für ein breit gefächertes Interesse an der Welt der Bücher.

Apples Bücher-Charts 2023

Auch bei Büchern hat Apples Redaktion eine Auswahl von Titeln besonders hervorgehoben. Skurril: Auf Platz zwei der Top5 der Sachbücher findet sich ein Ratgeber zu Neuerungen in iOS 17.

Die beliebtesten Apple Books-Romane sind:

Atlas – Die Geschichte von Pa Salt von Lucinda Riley & Harry Whittaker Elternabend von Sebastian Fitzek Asterix 40 von Fabcaro Fourth Wing – Flammengeküsst von Rebecca Yarros Mein Leben in deinem von Jojo Moyes

Alle weiteren Rankings und Details könnt ihr hier bei Apple finden.

Was war euer Lieblingsbuch?