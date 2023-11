Twitter-Alternative: Threads startet bald in Deutschland

Das neue soziale Netzwerk von Meta Threads, wird in Kürze seine Dienste auch in Europa anbieten. Obwohl Threads bereits in Nordamerika und anderen Märkten präsent ist, war es bisher in der Europäischen Union nicht verfügbar. Dies war auf die Abneigung von Meta zurückzuführen, die europäische Datenschutzgrundverordnung einhalten zu müssen.

Meta hatte seine Alternative zu Twitter vor einigen Monaten mit großem Erfolg gestartet – in vielen Märkten, nur nicht bei uns. Das strenge europäische Datenschutzrecht hatte Meta abgeschreckt, man wollte die DSGVO bei seinem neuesten Produkt nicht einhalten und insbesondere nicht darauf verzichten, Nutzerdaten von Instagram zu übernehmen. Laut eines Berichts des Wall Street Journal hat Meta jedoch einen Weg gefunden, die Datenschutzanforderungen zu erfüllen, ohne das Nutzererlebnis stark einzuschränken. Nutzer können ein „passives“ Profil wählen, das das Posten von Inhalten nicht ermöglicht und bei dem keine Daten von Instagram in Threads kopiert werden.

Threads soll nächsten Monat bei uns starten

Die Einführung von Threads in der Europäischen Union wird für Dezember erwartet, was vermutlich auch einen Start in Deutschland beinhaltet.

Trotz Anfangsschwierigkeiten mit Spam und Fake-Profilen hat Threads einen erfolgreichen Start hingelegt, da es bereits fast 100 Millionen Nutzer hat, obwohl es noch nicht in Europa verfügbar ist. Threads kann über eine App und im Web genutzt werden und ermöglicht nun auch das Bearbeiten von Beiträgen. Ob der Erfolg von Dauer sein wird, muss die Zeit allerdings noch zeigen.