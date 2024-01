Offiziell: Apple kündigt Vision Pro-Launch für Februar an

Apple hat offiziell verkündet, dass der Termin für den Marktstart der Vision Pro nun feststeht. Beginnend am 2. Februar wird das neue Produkt sowohl in physischen Geschäften als auch über den Online-Handel verfügbar sein. Käufer können aus einer Auswahl an Linsenoptionen wählen, die zusätzlich zur Brille angeboten werden.

Apple zieht mit dem Timing der Ankündigung vor der CES 2024 in Las Vegas die Aufmerksamkeit auf sich und stärkt damit sein Narrativ im Technologiemarkt.

Einführung der Vision Pro im Februar in den USA

Am 2. Februar, einem Freitag, wird die Markteinführung der Vision Pro von Apple erfolgen. Kunden haben die Möglichkeit, das Gerät sowohl direkt vor Ort in den Apple Stores als auch über den Online-Shop zu erwerben – eine Entscheidung, die lange in der Schwebe lag.

Vorbestellphase beginnt noch im Januar

Interessierte haben zudem die Möglichkeit, das Gerät bereits ab dem 19. Januar vorzubestellen, ebenfalls an einem Freitag. Als Zubehör zur Vision Pro sind zwei verschiedene Zusatzlinsen verfügbar, die zu einem Preis von 99 beziehungsweise 149 US-Dollar erworben werden können.

Apple kündigt an, dass die Vision Pro, ausgestattet mit sowohl einem Solo Knit Band als auch einem Dual Loop Band, geliefert wird, um unterschiedlichen Tragekomfort und eine perfekte Anpassung an den Nutzer zu ermöglichen.

Startpreis für High-End Technologie

Der Startpreis für die Vision Pro liegt bei 3.499 US-Dollar für eine Konfiguration mit 256 GB Speicherkapazität. Demgegenüber hatten die Entwicklermodelle noch bis zu 1 TB Speicher zu bieten.

Weitere Informationen zum Produktstart können der Pressemitteilung entnommen werden. Es sollte noch einmal explizit erwähnt werden, dass das Gerät zunächst ausschließlich in den USA auf den Markt kommt. Als potenzielle weitere Märkte waren unlängst Großbritannien, Kanada und China im Gespräch. Es wird sicher erwartet, dass die Vision Pro schlussendlich auch in Europa und Deutschland verfügbar sein wird, wann genau, lässt sich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen.