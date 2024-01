Vision Pro: Apple verlängert die Akkulaufzeit etwas

Die Akkuleistung der Vision Pro scheint besser zu sein als ursprünglich angenommen. Apple hat seine Angaben aktualisiert und verkündet nun, die Brille ermögliche bis zu zweieinhalb Stunden Videowiedergabe – eine Verbesserung um 30 Minuten gegenüber den vorherigen Angaben. Diese zusätzliche Laufzeit ist scheinbar durch weitere Feinabstimmungen in der Software und Hardware erreicht worden.

Neben ihrem stolzen Preis wurde vor allem die Akkulaufzeit der Vision Pro als eine erhebliche Einschränkung wahrgenommen. So war es nicht nur ein kritischer Punkt, dass die Vision Pro mit einem separaten, kabelgebundenen Akku geliefert wird, welcher getragen oder irgendwo positioniert werden muss, sondern auch die Tatsache, dass dieser Akku – vergleichbar in der Größe mit dem iPhone 15 Pro Max, aber deutlich schwerer – lediglich für bescheidene Betriebsdauer sorgt.

Verlängerung der Laufzeit

In ersten Ankündigungen war von einer maximalen Laufzeit von zwei Stunden die Rede, obwohl unbegrenzte Nutzungsdauer möglich sei, solange das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist. Nun wurde durch Optimierung ein kleiner, aber bedeutender Zugewinn an Akkulaufzeit realisiert: 2,5 Stunden bei der Wiedergabe von 2D-Videos, wie es Apple auf der Produktseite angibt. Diese Laufzeitverlängerung dürfte vermutlich auch für andere Anwendungen wie etwa Facetime gelten, da die Vision Pro hauptsächlich als Videoanzeigegerät dient. Es ist jedoch offensichtlich, dass Apple für künftige Versionen des Geräts Verbesserungen in Sachen Akkulaufzeit erreichen muss.

Kommender Verkaufsstart und Vorbestellungen

Der offizielle Verkauf der Vision Pro in den USA startet am 2. Februar. Bereits am 19. Januar, also ab nächstem Freitag, wird Kunden die Möglichkeit geboten, ihre Vorbestellungen zu platzieren. Wann die Brille in anderen Ländern auf den Markt kommen wird, ist allerdings nach wie vor nicht klar.