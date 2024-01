Melden wir uns bald von einer tropischen Insel in der Südsee? Eventuell haben wir eine Methode zum Geld drucken gefunden, aber da sind noch Fragen offen. Darüber und über mögliche Kamera-Upgrades im iPhone 17 und die Zukunft von Siri und KI am iPhone sprechen wir in dieser Sendung – willkommen zur Episode 322.

Wir wünschen euch an dieser Stelle auch noch einmal ein frohes neues Jahr und starten gleich einmal mit einigen Mails von euch und einer genialen Idee zum Geld drucken in die Sendung. Außerdem hat Lukas ein etwas denkwürdiges Erlebnis im Apple Store gehabt.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:07:45: Hörerpost: Persönliche Folge & welche MacBook-Größe ist gut?

Hörerpost: Persönliche Folge & welche MacBook-Größe ist gut? 00:17:10: Lukas kauft Samsung TVs und Scams mit Apple Giftcards

Lukas kauft Samsung TVs und Scams mit Apple Giftcards 00:27:15: iPhone 16 und 17 Gerüchte

iPhone 16 und 17 Gerüchte 00:33:25: Zukunft des HomePods und Siri 2.0 auf der WWDC

Zukunft des HomePods und Siri 2.0 auf der WWDC 00:55:40: Apple kauft Peloton?

Apfelplausch hören

Die Frontkamera im iPhone 17 soll besser werden

Die aktuellen iPhones haben schon eine ziemlich gute Frontkamera, doch besser geht immer. Das soll zwar noch nicht im kommenden Modell umgesetzt werden, aber im iPhone 17 dann.

Bekommt der HomePod endlich ein Display?

Sagt zumindest ein Leaker, aber neu ist das Gerücht ja nicht. Wir sprechen an dieser Stelle einmal mehr über das, was mit dem HomePod einmal möglich wäre – in der Zukunft.

Wird Siri endlich besser?

In iOS 18 soll es mit Siri endlich deutlich aufwärtsgehen und einen Ausblick darauf könnten wir wiederum auf der WWDC erhalten – wir spekulieren über das, was Apple mit Siri noch machen könnte.

Wird Peloton von Apple übernommen?

Ein Gerücht, das einfach nicht sterben möchte: Apple könnte Peloton übernehmen, das behauptete zuletzt ein Investment-Manager. Was dafür spräche und was alles dagegen, darüber sprechen wir am Ende dieser Sendung.

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen: