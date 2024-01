Vision Pro: An diesem Tag soll die Brille starten

In Kürze soll Apples neuestes Produkt, die lang erwartete Vision Pro, auf den Markt kommen. Aktuelle Prognosen deuten auf eine Einführung im Februar hin. Allerdings gibt es Spekulationen, basierend auf Gerüchten aus chinesischen Kreisen, die einen Start schon in der letzten Woche des Januars in Aussicht stellen.

Obwohl die Vision Pro anfangs nur in den Vereinigten Staaten erhältlich sein wird, steigt das internationale Interesse an Apples neuem Headset wieder an. Dabei wird von einem Marktstart im Februar ausgegangen, doch chinesische Quellen haben den 27. Januar, einen Samstag, als vermeintlichen Stichtag enthüllt.

Marktdebut an einem eher unüblichen Tag?

Eine Veröffentlichung an einem Samstag erscheint unwahrscheinlich, da Apple üblicherweise maximale Aufmerksamkeit für Produktstarts anstrebt und solche Ereignisse selten am Wochenende ansetzt. Allerdings ist es interessant zu bemerken, dass der 27. Januar im amerikanischen Kontext noch ein Freitag ist – ein Wochentag, an dem Apple gerne neue Produkte auf den Markt bringt. Nichtsdestotrotz bleibt Skepsis angeraten, da die besagte Informationsquelle bisher nicht durch treffsichere Vorhersagen bezüglich Apple-Neuheiten aufgefallen ist.

Apple wird für die Vision Pro zunächst 3.500 Dollar verlangen. Wann das Gadget in weiteren Ländern, etwa auch in Europa, auf den markt kommen wird, ist noch völlig offen. Ein Launch Ende 2024 erscheint zwar denkbar, eine noch deutlich längere Wartezeit ist allerdings auch nicht unwahrscheinlich.