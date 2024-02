Apple meldet 2,2 Milliarden aktivierte Geräte weltweit

Apple hat einen Meilenstein in der globalen Verbreitung seiner Geräte bekanntgegeben, wie CEO Tim Cook in einem jüngsten Conference Call mitteilte. Die Zahl aktiv genutzter Apple-Geräte hat weltweit 2,2 Milliarden erreicht, ein bisher unerreichter Höchststand. Diese beeindruckende Zahl ist Ausfluss der durchgängig starken Präsenz von Apple-Hardware in allen geschäftlichen Segmenten und geographischen Märkten.

Im Rahmen der Präsentation der Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024, welches gleichzeitig das letzte Quartal des Kalenderjahres 2023 ist, offenbarte Apple eine Performance, die die Erwartungen übertraf. Tim Cook gewährte darüber hinaus Einblicke in die Anwendungsmuster der Kunden. Laut Cook hat sich die Basis der installierten und aktiv verwendeten Geräte, die in die Analytik von Apple einfließen, auf etwa 2,2 Milliarden erhöht. Dies entspricht einem Anstieg um 200 Millionen Geräte im Vergleich zum Vorjahr, einem Zeitpunkt, zu dem Apple erstmals seit Langem einen Überblick über seine installierte Gerätebasis gab.

Verteilung der Geräteklassen ist nicht klar

Die Zusammensetzung dieser 2,2 Milliarden Geräte nach Kategorien bleibt unklar, da Apple keine diesbezüglichen Daten veröffentlicht hat. Allerdings ist anzunehmen, dass iPhones den Löwenanteil bilden; es ist bereits bekannt, dass weltweit an die eine Milliarde iPhones in Gebrauch sind.

Trotz der beeindruckenden Zahlen zeigte sich die Apple-Aktie im nachbörslichen Handel schwächer, was zum Teil auf weniger starke Geschäftsergebnisse in China zurückgeführt werden kann. In dieser Meldung haben wir die relevanten Kenngrößen der Quartalsbilanz kompakt für euch zusammengefasst.