Tim Cook: Werden noch dieses Jahr erste KI-Features zeigen

Apple befasst sich inzwischen auch engagiert mit dem Thema KI: Hierzu ließ Applechef Tim Cook gestern Abend eine bemerkenswerte Aussage fallen.

Im Conference Call im Anschluss an die Veröffentlichung der Quartalszahlen hat Apple-CEO Tim Cook Bezug nehmend auf die Unternehmensstrategie erklärt, dass Apple verstärkt in künstliche Intelligenz (KI) investiert. Diese Entwicklung markiert eine signifikante Abkehr von Apples früherer Zurückhaltung im KI-Sektor. Cooks Äußerungen bestätigen bisherige Spekulationen und es wird deutlich, dass Apple nunmehr bereit ist, aktiv auf dem dynamischen Terrain der KI zu agieren. Jobspezifische Stellenausschreibungen untermauern dieses verstärkte Engagement.

Erste KI-Features bei Apple noch in diesem Jahr

Cook enthüllte in seiner Stellungnahme, dass Apple bereit ist, kontinuierlich in Technologien zu investieren, die das Potenzial haben, die Zukunft entscheidend zu beeinflussen. Diese Aussage ist in Linie mit vorherigen Kommentaren des CEO, diesmal fügte er jedoch hinzu, dass noch in diesem Jahr erste konkrete KI-basierte Features vorgestellt werden sollen. Diese Information gibt den Projektionen von Analysten wie Mark Gurman neue Glaubwürdigkeit. Gurman hatte prognostiziert, dass das kommende iOS 18 bedeutende KI-Neuerungen enthalten könnte, Apfellike.com berichtete.

Zu den potenziellen Innovationen gehören fortschrittliche Sprachmodelle, die in diversen Apple-Apps integriert werden könnten. Diese könnten Nutzern Unterstützung bieten, beispielsweise beim Erstellen und Zusammenfassen von Texten innerhalb von Anwendungen wie Pages, Keynote oder der Nachrichten-App. Es bleibt jedoch abzuwarten, in welchem Umfang diese neuen KI-Funktionen in der initialen Version von iOS 18 integriert sein werden.