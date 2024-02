Bekommt das neue iPad Pro eine Landscape-Frontkamera?

Das nächste iPad Pro könnte möglicherweise eine verbesserte Frontkamera für Querformat-Nutzung bekommen, ein Feature, das bereits beim budgetfreundlichen iPad der 10. Generation zu finden ist. Allerdings könnte die in der iPadOS 17.4 Codebasis gefundene Andeutung auch auf eine Aktualisierung des iPad Air hindeuten, welches eventuell mit Face ID ausgestattet sein wird.

In der Interface-Gestaltung der Face ID-Setup-Routine der jüngsten iPadOS-Betaversion finden sich entsprechende Hinweise. Dort wird angegeben, dass das iPad so ausgerichtet sein soll, dass die Kamera oben liegt, was eine Anpassung des Gerätedesigns an eine Nutzung im Landschaftsmodus andeutet.

Eins der in der nächsten Zeit erwarteten neuen iPad-Modelle wird wohl eine Kamera auf der Front haben, die im Querformat angeordnet ist, darauf deuten Funde in der Codebasis von iPadOS hin, die von MacRumors entdeckt wurden. Bisher kommt Face ID nur im iPad Pro vor, was zu der Vermutung führt, dass dies das Modell sein könnte, das die neue Kameraausrichtung erhält. Jedoch ist es ebenso möglich, dass Apple plant, die fortschrittliche Gesichtserkennungstechnologie auch in das iPad Air zu integrieren. Frühere Berichte, unterstützt durch geleakte Renderbilder, zeigen bereits Design-Updates für ein neues, größeres iPad Air., Apfellike.com berichtete.

Neues iPad Pro könnte im März kommen

Dieses neue iPad Air verfügt dem Vernehmen nach über ein Display mit einer Diagonale von 12,9 Zoll, ebenso wie das große iPad Pro, es wäre das erste iPad abseits der teuren Pro-Modelle in dieser Größe.

Noch ist nicht ganz klar, wann die neuen iPads vorgestellt werden, einige Beobachter wie unter anderem Mark Gurman von Bloomberg gehen aber von einer Präsentation im März aus. Apple könnte eine Spring-Keynote veranstalten und im Rahmen dieses Events eine Reihe neuer iPads vorstellen. Ob auch ein neues Einsteigermodell dabei sein wird, ist bislang noch offen.