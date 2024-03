Ab Herbst: Werden die AirPods Pro zu Hörgeräten?

Die AirPods Pro haben das Potenzial, mit kommenden Updates ihre Funktion als Hörhilfen zu verstärken. Laut Branchenbeobachtern plant Apple für iOS 18 die Einführung eines neuen Modus, der die Verwendung der Ohrhörer als Basishörgeräte ermöglicht. Die existierenden Funktionen deuten bereits auf solche nützlichen Anwendungen hin. Allerdings gibt es für Nutzer der Kopfhörer von Apple auch eine schlechte Nachricht.

In seiner jüngsten Publikation prognostiziert Mark Gurman von Bloomberg, dass Apple die AirPods Pro verbessern möchte, indem sie mit neuen Features ausgestattet werden, die es ermöglichen, sie als einfache Hörhilfen zu nutzen. Diese Änderungen sollen im Zuge von iOS 18 die Nutzer erreichen. Obwohl Gurman keine konkreten Details zu diesen Hörfunktionen nennt, kommt dieser Ausblick nicht ganz überraschend. Bekanntlich hat er in der Vergangenheit öfter auf entsprechende Vorhaben von Apple hingewiesen, die zwischenzeitlich bereits in Form von Basisfunktionen für das Hörvermögen umgesetzt wurden.

Aktuell schon verfügbare Funktionen der AirPods Pro als Grundlage

Aktuell verfügen die AirPods Pro über Funktionen wie Live Listen und Conversation Boost, die es Nutzern erleichtern können, Umgebungsgespräche besser zu verfolgen. Besonders für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen können diese Features durchaus hilfreich sein, wobei einige Nutzer berichten, dass sie ähnliche Ergebnisse sonst nur mit teurer Spezialausrüstung erreichen könnten. Zudem hat die FDA, die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel, im Jahr 2022 eine neue Kategorie von über den Ladentisch verkäuflichen Hörhilfen eingeführt.

Keine Hardwareneuerungen im Anmarsch?

Jedoch könnte Gurmans Analyse auch einen Wermutstropfen bedeuten: Es wird nicht mit Hardware-Upgrades für die AirPods Pro gerechnet. Alle Verbesserungen sollen anscheinend mittels Software-Updates an die Verbraucher geliefert werden. Allerdings sollen andere AirPods-Modelle in diesem Jahr größere Aktualisierungen erhalten, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten.