Aus Unwetter gerettet: iPhone-Satellitennotruf hilft Wanderern in der Not

Die innovative Satellitennotruffunktion des iPhones bewies kürzlich ihren Wert bei einem Rettungseinsatz für eine Familie, die während einer Wanderung im Mt. Hood National Forrest durch unerwartet einsetzendes schlechtes Wetter in eine Notlage geriet. Trotzdem war der Rettungseinsatz nicht ohne Verzögerungen und Schwierigkeiten möglich.

Eine sechsköpfige Familie ist unlängst auf ihrer ausgedehnten Wanderung von einem aufziehenden Unwetter überrascht worden und geriet in beträchtliche Schwierigkeiten. Während ihrer Wanderung verschlechterten sich die Wetterbedingungen erheblich und die Familie, bestehend aus vier Erwachsenen und zwei Kindern, sah sich gezwungen, den neuartigen Satellitennotruf ihres iPhones in Anspruch zu nehmen. Die Funktion, die auch ohne Mobilfunknetz über Satelliten kommunizieren kann, leitete den Hilferuf an das Clackamas County Sheriff’s Office weiter.

Rettung erwies sich als komplizierte Angelegenheit

Rettungskräfte eilten zur Hilfe, doch die Befreiung der Familie erwies sich als komplexes Unterfangen. Die Suchmannschaften konnten die Familie zwar mittels Hubschrauber ausfindig machen, jedoch war eine Landung aufgrund der widrigen Wetterlage ausgeschlossen. Erst nach einer Nacht in der Kälte gelang es einem Team mit Hilfe von Schneemobilen, die Familie in Sicherheit zu bringen, wie die Rettungskräfte des Bezirks in einer Mitteilung erklärten.

Das Ganze erfolgte unter Nutzung des Satellitennotrufs ohne anfallende Kosten: Diese Funktion ist aktuell für iPhone-14-Benutzer ohne Extra-Gebühren zugänglich, und Apple hat angekündigt, dass sie nach der Aktivierung mindestens zwei Jahre lang kostenfrei bleiben wird. Was User nach Ablauf dieser Zeit erwarten können, hinsichtlich möglicher Gebühren oder Tarife, wurde von Apple bisher nicht konkretisiert.