Neuer Homescreen? iOS 18 lockt mit großen Neuerungen

iOS 18 wird dem Vernehmen nach ein bedeutendes Update. Neben neuen KI-Features, die Apple in einem ganz erheblichen Maße voran bringen könnten, soll es auch Neuheiten beim Design geben, etwa beim Homescreen. Den sollen Nutzer in Zukunft noch ein bisschen mehr ihren eigenen Bedürfnissen anpassen können. An einer Eigenschaft will Apple aber festhalten.

Berichten zufolge dürfen sich Nutzerinnen und Nutzer mit dem Update auf iOS 18 auf frische Anpassungsoptionen für ihren iPhone-Homescreen freuen. Die geplanten Updates sollen es erlauben, das Erscheinungsbild der Startseite individueller zu gestalten, ohne dabei die Kernfunktionalität zu verändern.

Homescreen unter iOS 18 flexibler anpassbar?

Mark Gurman hebt in der jüngsten Ausgabe seines wöchentlichen Newsletters hervor, dass es den Usern ermöglicht werden soll, die Icons auf dem Homescreen flexibler zu organisieren. Seit der letzten größeren Überarbeitung des Homescreens in iOS 16, die die Widgets einführte, hat sich an der Darstellung der App-Symbole wenig geändert.

Trotz der bevorstehenden Anpassungsmöglichkeiten wird das vertraute App-Raster, das eine geordnete Anzeige in Reihen und Spalten ermöglicht, erhalten bleiben. Es wird jedoch erwartet, dass Benutzer künftig etwa den Abstand zwischen den Icons vergrößern können, um thematische Gruppierungen zu schaffen.

Seit der Einführung des iPhones ist der Homescreen in seiner Grundstruktur relativ konstant geblieben, allerdings brachten Widgets eine neue Dimension hinsichtlich personalisierter Information. Neben optischen Anpassungen soll iOS 18 auch insbesondere Verbesserungen in puncto KI-Funktionen bieten. Nichtsdestotrotz ist es momentan noch offen, welche der in Aussicht gestellten Features bis zur Veröffentlichung im Herbst tatsächlich realisiert werden.