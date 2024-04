iPhone 16: Exklusive Farben für das Plus-Modell?

Das nächste iPhone 16 Plus wird laut einer Quelle in einer Palette von sieben Farben auf den Markt kommen, von denen angeblich zwei neu sind. Doch derartige Angaben zu den Farbvarianten eines Geräts, das erst in einem halben Jahr erscheinen soll, sind mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Interessant ist die angedeutete Möglichkeit, dass Apple erstmals dem iPHone 16 Plus exklusive Farben spendieren könnte.

Das Thema der Farbgestaltung des künftigen iPhones gewinnt an Fahrt – rund sechs Monate vor der offiziellen Einführung der neuen Modelle beginnen sich die ersten Vermutungen und Gerüchte zu möglichen Farboptionen zu verdichten. Laut den neuesten Informationen könnte das iPhone 16 Plus in einer Auswahl von sieben Farben verfügbar sein, wobei voraussichtlich nur zwei Farbtöne der Kollektion neu eingeführt werden.

Erstmals exklusive Farben für das Plus-iPhone?

Es wird spekuliert, dass unter den neuen Farben des iPhone 16 Plus auch Lila und Weiß sein könnten. Diese Behauptung geht auf den chinesischen Leaker Fixed Focus Digital zurück, der diese Information auf sozialen Netzwerken verbreitet hat. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob diese Farboptionen neu gemischt oder lediglich sanft modifiziert wurden und ob sie möglicherweise exklusiv für das größere Plus-Modell reserviert sein werden. Neuerungen zu den Farbvarianten der Pro-Modelle waren zuvor ebenfalls Gegenstand der Berichterstattung.

Eine frische Farbe für das iPhone des Vorjahres zum Frühling – ein Vorgehen, das in vergangenen Jahren zu einer Belebung des iPhone-Absatzes geführt hatte – scheint in diesem Jahr auszubleiben, was darauf hindeutet, dass die potenziellen Käufer bis zur Veröffentlichung der nächsten Generation warten müssten, um von den neuen Farbvarianten profitieren zu können.