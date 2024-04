Samsung schneller als Apple: Galaxy S24 überholt iPhone 15 bei Downloads im 5G-Netz

In den neuesten 5G-Speedtests scheint das aktuelle Topmodell von Samsung das iPhone 15 oftmals zu übertreffen. Dies geht aus Daten des Geschwindigkeitstest-Anbieters Ookla hervor. Die Messungen in verschiedenen Ländern zeigen, dass das Smartphone von Samsung in einem Großteil der Testgebiete höhere Datenraten liefert als Apples Gerät.

In Ooklas umfassenden Vergleich der 5G-Geschwindigkeiten zwischen Apples iPhone 15 und dem Samsung Galaxy S24, der global durchgeführt wurde, zeichnete sich ein Vorsprung für das Samsung-Smartphone ab.

Samsung-Nutzer oft mit schnelleren Datenraten unterwegs

Im Detail konnten die Samsung-Geräte in sieben der insgesamt fünfzehn Ländern, in denen Tests vorgenommen wurden, bessere Geschwindigkeiten im 5G-Netz erzielen. Besonders in Nordamerika stach das Galaxy S24 mit durchschnittlichen Downloadraten von 34 Mbit/s hervor.

Geschwindigkeitsunterschiede fallen vielerorts eher gering aus

Während die Geschwindigkeitsunterschiede in manchen Ländern gering ausfielen, zeigten sich doch markante Abweichungen, wie in Hongkong, wo das iPhone 15 20 Mbit/s langsamer war als der Spitzenreiter und einen vierten Platz belegte.

Die Download- und Upload-Geschwindigkeit eines Smartphones wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören die Spezifikationen der Modem- und Antennentechnik, vom Hersteller vorgenommene Anpassungen sowie die Netzinfrastruktur selbst – von Frequenznutzung über eingesetzte Netzwerkhardware der Betreiber bis hin zur Kompatibilität zwischen Gerät und Netz. Diese Variablen können zu teils überraschenden Ergebnissen in der Performance führen.

Interessierte finden hier alle Details zur Studie, der Methodik und den Resultaten.

Seid ihr mit eurem mobilen Internetzugang zufrieden? Teilt gern eure Meinungen in den Kommentaren unter dem Artikel mit.