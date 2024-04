Ab iOS 18: Dies soll in der Notizen-App neu sein

Berichten zufolge ist geplant, dass die Notizen-App in der kommenden Version von iOS, iOS 18, eine Reihe von Verbesserungen erfährt. Unter anderem soll es möglich sein, Sprachaufnahmen direkt innerhalb der App zu erstellen, was eine Neuerung gegenüber der bisherigen Methode darstellt, bei der Sprachmemos erst in einer separaten App aufgezeichnet und dann manuell zu Notizen hinzugefügt werden mussten.

Verbesserungen der Notizen-App stehen angeblich bevor

Einem Bericht von AppleInsider zufolge, soll mit dem Update von iOS 18 die Notizen-App um die direkte Aufnahmefunktion für Sprachnotizen erweitert werden, sodass diese unmittelbar als Anhänge zu den Textnotizen hinzugefügt werden können.

Bisher mussten Nutzer den Umweg über die separate Sprachmemos-App gehen, um Sprache zu speichern und sie dann in die Notizen zu integrieren. Diese Funktionalität war in anderen Anwendungen wie Evernote bereits vorhanden und sogar in älteren Betriebssystemen wie dem WindowsMobile Notizblock zu finden.

Integration mathematischer Funktionen soll ebenfalls geplant sein

Weitere geplante Features für die Notizen-App beinhalten die Unterstützung für mathematische Formeln. Apple scheint eine Verknüpfung mit der Rechner-App anzustreben, obwohl die genauen Details dieser Integration noch unklar sind.

Neuerungen gibt es auch beim Taschenrechner zu erwarten, der unter macOS 15 ein Update erhalten soll. Konkrete Informationen dazu stehen allerdings noch aus.

iOS 18 und macOS 15 werden offiziell auf der WWDC 2024 enthüllt und anschließend in eine ausgiebige Beta-Phase für Entwickler eintreten. Die finalen Hauptversionen dieser Betriebssysteme sollen dann im Herbst allen Nutzern zur Verfügung gestellt werden.