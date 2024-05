WhatsApp bringt neuen Veranstaltungsplaner für Communities

WhatsApp erweitert die Communities mit neuen Möglichkeiten zur Veranstaltungsplanung. Nutzer können nun Events erstellen, außerdem werden neue Reaktionen eingeführt.

WhatsApp baut die Community-Funktion weiter zu einem Ort für thematisch sortierte Diskussionen, aber auch Veranstaltungen aus. So wird ein neues Feature zunächst für Gruppen in einer Community eingeführt, das später auch für alle Gruppen verfügbar sein soll.

Dabei können Nutzer in einer Community nun ein Ereignis erstellen: Angegeben werden Datum, Zeit und Ort, auch kann ein Anruflink hinzugefügt werden, das ist etwa praktisch für virtuelle Meetings oder Planungsgespräche.

WhatsApp schreibt zu den neuen Funktionen in einer Mitteilung im Haus-Blog:

Seit der Einführung von WhatsApp Communities haben wir gesehen, wie Nachbarschaften, Schulvereine, Hobbygruppen und mehr diese Funktion nutzen, um Gruppen miteinander verbunden und organisiert zu halten. Um die Gemeinschaften noch enger miteinander zu verbinden, fügen wir eine neue Möglichkeit hinzu, um Veranstaltungen auf WhatsApp zu organisieren. Außerdem führen wir organisierte Antworten in Ankündigungsgruppen ein, damit Mitglieder auf wichtige Updates von Administratoren antworten können.

Mit Veranstaltungen wird es jetzt einfacher, Treffen direkt in WhatsApp zu planen, sei es ein virtuelles Meeting oder ein Geburtstagsdinner. Jeder kann eine Veranstaltung erstellen, auf die andere reagieren können, sodass die gesamte Gruppe weiß, wer teilnimmt. Gäste können die Veranstaltung auch auf der Informationsseite der Gruppe finden, und die Teilnehmer erhalten eine Benachrichtigung, wenn die Veranstaltung näher rückt. Veranstaltungen werden zuerst für Gruppen eingeführt, die zu einer Community gehören, und in den kommenden Monaten auf alle Gruppen ausgeweitet.

Neue Reaktionen für Gruppenadmins

Neu sind auch Reaktionen und die Möglichkeit für Gruppenadministratoren, die Nutzerreaktionen auf Nachrichten und Veranstaltungen übersichtlich gruppiert zu sehen. WhatsApp schreibt.

Wir bringen auch Antworten in Ankündigungsgruppen, damit Administratoren von ihren Mitgliedern Feedback erhalten können, während diese Gruppen weiterhin ein einfacher Ort bleiben, um über Neuigkeiten in deiner Community auf dem Laufenden zu bleiben. Antworten sind gruppiert und minimiert, so dass du sehen kannst, was andere in einem Zusammenhang gesagt haben, und Benachrichtigungen sind für alle stummgeschaltet.

Diese Features rollen ab sofort für Nutzer von WhatsApp unter iOS und Android aus, bis sie alle Nutzer erreichen, kann es erfahrungsgemäß noch etwas dauern.