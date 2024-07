Apple Music Classical: Die Top100-Charts der klassischen Musik sind da

Apple Music Classical verfügt ab heute über eine neue, große Sammlung populärer klassischer Musik. Die beliebtesten Alben der Welt sollen dort versammelt sein. Apple will diese neue Kollektion auch regelmäßig erweitern.

Apple Music Classical präsentiert ab sofort eine neue Sammlung der Top 100 Charts. Diese beinhaltet die am häufigsten gestreamten Alben mit klassischer Musik aus 165 Ländern, wie von Apple bekannt gegeben.

Die Streams stammen aus verschiedenen Quellen, darunter Apple Music Classical Streams, Apple Music Streams, iTunes Downloads, iTunes Songverkäufen und Shazam-Tags. Nach Angaben von Apple handelt es sich um die umfangreichsten Charts für klassische Musik, die derzeit verfügbar sind.

Bach ist die Nummer eins

An der Spitze der Top 100 Charts steht das Album „Bach: Keyboard Concertos“ mit dem chinesischen Pianisten Tianqi Du und der Academy of St. Martins in the Fields unter der Leitung von Jonathan Bloxham.

Die Top 100 Charts werden wöchentlich aktualisiert und immer montags erneuert, so Apple. Sie sind in der Apple Music Classical App auf der Startseite zu finden.

Die Apple Music Classical App ist separat im App Store von Apple erhältlich und kostenlos für alle Apple Music-Abonnenten. Die App bietet keinen Zugriff auf zusätzliche Inhalte, sondern präsentiert eine optimierte Ansicht für klassische Musikliebhaber.