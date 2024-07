Kostenlose AirPods zum Mac: Apples Back to School-Programm ist wieder da

Apples „Back to School“-Programm ist nun auch wieder in Europa verfügbar: In Deutschland können Studenten beim Kauf eines neuen, qualifizierten Apple-Produkts beispielsweise kostenlose AirPods oder einen Apple Pencil erhalten.

Das „Back to School“-Programm hat Apple in Europa erneut gestartet, nachdem es bereits in den USA begonnen hatte. Dieses Angebot richtet sich jedes Jahr über die Sommermonate hinweg an Studenten und Schüler.

Kostenlose AirPods bei Mac-Käufen

Ganzjährig bietet Apple vergünstigte Preise auf Produkte wie iPads und Macs für Bildungskunden an. Bildungskunden umfassen Studenten, Angehörige von Bildungseinrichtungen wie Dozenten oder Lehrer sowie Schüler, wobei die Statusverifizierung für Letztere etwas umständlicher sein kann.

Während des „Back to School“-Programms gibt es zusätzliche Hardware beim Kauf eines qualifizierten Geräts. Beim Kauf eines Mac mini erhalten Kunden beispielsweise die AirPods 2 gratis dazu, während beim Erwerb eines MacBook Pro, MacBook Air oder iMac die AirPods 3 enthalten sind.

Kostenloser Apple Pencil beim iPad-Kauf

Wer ein qualifiziertes iPad erwirbt, kann zwischen einem Apple Pencil Pro oder dem günstigeren Apple Pencil USB-C wählen. Zusätzlich gibt es während des Aktionszeitraums 20% Rabatt auf AppleCare+.

Der Rabatt wird in Form einer Gutschrift über den Wert des Zusatzartikels gewährt. Die Aktion läuft bis zum 21. Oktober.