Verlorene Bilder: iOS 18 fügt neues Album in Fotos-App hinzu

Unter iOS 18 und macOS Sequoia werden defekte Bilder von der Fotos-App in einem frisch erstellten Album gesammelt. Auch Dateien, die nicht automatisch gruppiert werden können, landen dort. Es besteht jedoch keine Garantie, dass diese neuen Ordner bei allen Nutzern erscheinen.

Mit der Einführung von iOS 18 und macOS Sequoia wird ein neues Album in der Fotos-App präsentiert, in dem verlorene Bilder gesammelt werden. Dazu gehören Bilder, die zuvor auf unerklärliche Weise nicht mehr in der Fotos-App vorhanden waren, möglicherweise aufgrund von Speicher- oder Dateisystemfehlern.

Ein defekter Datenbankindex kann ebenfalls dazu führen, dass Bilder nicht gefunden werden, wobei es in letzter Zeit häufiger Probleme gegeben hat.

Sammelplatz für Geisterbilder

Dieses neue Album, mit dem Titel „Recovered“, zeigt anscheinend diese verlorenen Fotos und Videos an. Es könnte sich um Bilder handeln, die Benutzer eigentlich gelöscht hatten und die plötzlich wieder auftauchen, was zu Verwirrung führte.

Der Entstehungsgrund für dieses neue Album ist bisher unklar, da Apple keine näheren Informationen dazu bereitgestellt hat. Es wird nur bei Benutzern angezeigt, die auch defekte Dateien haben. Es ist nicht klar, bei wie vielen Anwendern das neue Album erstellt wird, nachdem das System beschädigte oder nicht zuzuordnende Dateien gefunden hat.