Leak: iPhone-Keynote soll am 10. September stattfinden

Mit großer Spannung warten wir auf das neue iPhone 16. Traditionell wird das iPhone Mitte September vorgestellt, aber eine offizielle Ankündigung von Apple fehlt bislang. Ein Leaker hat jetzt jedoch ein konkretes Datum zusammen mit einer Einladung veröffentlicht. Die Echtheit dieser Information konnte bisher nicht verifiziert werden.

In den letzten Tagen hat sich Majin Bu durch Leaks zu den neuen iPhone-Farben einen Namen gemacht. Auf X/Twitter zeigte er Bilder von Prototypen, die ein bronzefarbenes bzw. dunkel-goldenes iPhone 16 Pro abbilden. Nun beruft er sich auf eine anonyme Quelle, die behauptet, im Besitz der offiziellen Einladung von Apple zu sein.

Auf der Einladung ist ein in Bronze gehaltenes Apple-Logo mit dem Schriftzug „Ready. Set. Capture.“ zu sehen. Sollte diese Einladung echt sein, würde das bestätigen, dass Bu mit der gezeigten Farbe richtig lag. Zudem wird berichtet, dass das iPhone möglicherweise einen neuen Knopf, den sogenannten Capture-Button, erhalten wird.

According to what I was told by a source who asked to remain anonymous, the new Apple event where the iPhone 16 will be presented, will be held on September 10 2024.

This should be the cover of the invitation pic.twitter.com/7jGoafHaOU

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 19, 2024