Umfrage: Nutzende freuen sich auf größeres iPhone 16 Pro

Das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max werden voraussichtlich im nächsten Monat größere Displays erhalten. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass dies längst überfällig ist. Die Mehrheit der Befragten freut sich besonders auf die größeren Bildschirme als potenzielles neues Feature der Pro-Reihe. Wie steht ihr dazu?

Im September, voraussichtlich am 10.9., wird die neue iPhone-Generation präsentiert. In einer Umfrage wurde nun ermittelt, welche Neuerungen bei potenziellen Käufern am meisten Anklang finden. Überraschend viele Teilnehmer blicken besonders gespannt auf die größeren Displays.

iPhone 16 Pro soll um 0,2 Zoll wachsen

Schon jetzt bieten das iPhone 15 Pro (6,1 Zoll) und das iPhone 15 Pro Max (6,7 Zoll) relativ große Displays. Im Vergleich zu anderen Herstellern gibt es jedoch noch Raum für mehr. Gerüchten zufolge sollen beide Modelle in diesem Jahr um 0,2 Zoll größer werden. Das iPhone 16 Pro hätte damit ein 6,3-Zoll-Display, das iPhone 16 Pro Max käme auf 6,9 Zoll.

Eine Umfrage unter 2000 Personen ergab, dass 62,1 % der 1000 befragten Männer sich größere iPhones wünschen. Bei den Frauen liegt dieser Anteil bei 47,8 %.

Da die beiden Standard-Modelle des iPhone 16 in ihrer Größe unverändert bleiben sollen, würde dies einen weiteren Unterschied zwischen den Basis- und Pro-Modellen schaffen. Was meint ihr? Würdet ihr größere iPhones bevorzugen? Teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren.