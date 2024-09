Made in USA: Apples A16-Chip wird jetzt in Amerika gefertigt

Apple lässt nun erstmals auch modernere A-Series-Chips in den USA fertigen. Der A16-Chip wird ab sofort von TSMC in einer amerikanischen Produktionsstätte hergestellt. Diese Fertigung findet im Werk in Arizona statt, doch für welches Gerät dieser Chip bestimmt ist, bleibt noch unklar. Es gibt allerdings eine Vermutung.

Apple verfolgt schon länger das Ziel, modernste Chips auch im eigenen Land produzieren zu lassen. Nun hat der taiwanische Auftragsfertiger TSMC, der Apples A-Series-Chips herstellt, die Produktion des A16 in den USA aufgenommen, wie ein gut informierter taiwanischer Journalist berichtet. Der A16 basiert auf der mittlerweile überholten 5nm-Fertigungstechnologie, und es wird angemerkt, dass die Produktionsausbeute in Arizona derzeit noch hinter der von TSMC in Taiwan zurückliegt.

Noch nicht klar, für welches Gerät

Es bleibt jedoch offen, für welches Apple-Gerät diese Produktion in den USA vorgesehen ist. Es wird spekuliert, dass der A16 möglicherweise im neuen iPhone SE verbaut wird, dessen vierte Generation in Planung ist. Dieses Modell soll Berichten zufolge ein umfassendes Redesign erhalten, das sich an den iPhone 13- oder iPhone 14-Modellen orientieren könnte, um das iPhone SE wieder attraktiver und moderner zu gestalten. Eine Vorstellung des neuen iPhone SE wird möglicherweise im Frühjahr 2025 erwartet, wenn die Produktion in Arizona die volle Kapazität erreicht hat.