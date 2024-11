100 Milliarden erkannte Songs: Apple veröffentlicht beeindruckende Zahlen zu Shazam

Shazam hat inzwischen mehr als 100 Milliarden Songs erkannt. Der zu Apple gehörende Musikerkennungsdienst wird weltweit von hunderten Millionen Menschen genutzt. Er ist kostenlos für iOS und Android verfügbar und am iPhone auch per Siri nutzbar.

Dass Shazam von vielen gern und oft zum Erkennen von Songs genutzt wird, ist wohl bekannt, rund 300 Millionen Menschen nutzen die App jeden Monat. Apple hat nun einen Einblick in die Beliebtheit des Dienstes gegeben: Der ist weltweit inzwischen zur Erkennung von mehr als 100 Milliarden Songs genutzt worden, schreibt Apple in einer Pressemitteilung.

Damit hätte jeder Mensch auf der Welt rein rechnerisch im Schnitt 12 Songs erkannt. Damit ein Mensch allein auf diese Zahl käme, müsste er für 3.168 Jahre jede Sekunde einen Song erkennen.

Dieser Song wurde am häufigsten shazamt

Der Spitzenreiter bei erkannten Songs ist der Titel „Dance Monkey“. Er kommt auf bisher rund 45 Millionen Erkennungen. Weiter schreibt Apple:

Der 2023 in den Shazam Vorhersagen erwähnte Song „Beautiful Things“ von Newcomer Benson Boone ist der erste in diesem Jahr veröffentlichte Titel, der zehn Millionen Suchen erreicht hat, und dass auch im bisher kürzesten Zeitraum für diese Zahl – in 178 Tagen. Selbst bei diesem Tempo würde es über 4.800 Jahre dauern, bis er die 100 Milliarden-Marke erreicht.

Auf Apple Music gibt es eine Playlist mit den 100 am häufigsten shazamten Songs aller Zeiten.

Shazam wurde 2018 von Apple übernommen, Kaufpreis: Weniger als eine halbe Milliarde Dollar. Apple entfernte daraufhin die Werbung aus der Basisversion und trieb die Integration in die eigenen Systemprodukte voran. Die App für Android ließ man weitgehend unangetastet und entfernte auch dort die Werbung.

Der Dienst war 2002 gestartet, damals erhielten die Nutzer die Songinfos nach einer per Anruf eingespielten Hörprobe noch per SMS. Neueste Funktion von Shazam ist die Möglichkeit, die Songerkennung auf der Apple Watch sofort per Klick zu starten, sobald Musik in der Umgebung läuft.