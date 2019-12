Der Mac Pro wird nur für einige Kunden in den USA gebaut

Der Mac Pro wird nicht ausschließlich in den USA gefertigt: Tatsächlich stammen die meisten Geräte aus chinesischer Fabrikation, wie sich nun bestätigt, da die ersten Mac Pro bei frühen Bestellern eintreffen.

Apple hat viel Wert darauf gelegt zu zeigen, dass der Mac Pro in den USA produziert wird. Das war vor allem für den guten Draht nach Washington wichtig, wo Präsident Donald Trump immer wieder darauf dringt, Apple möge mehr seiner Produkte in den USA fertigen lassen. Hintergrund sind Wahlversprechen Trumps, der vor allem auf Stimmen in strukturschwachen Regionen gesetzt hatte, wo Arbeitslosigkeit und Frust über die Politik der Obama-Administration hoch waren.

Der Mac Pro von 2013 wurde bereits von US-Fertigern im Raum Austin, Texas zusammengebaut, obgleich es hier immer wieder zu teils drastischen Verzögerungen kam. Auch der neue Mac Pro wird in Austin gefertigt, allerdings nur die Geräte, die auch an Kunden in den USA gehen.

Mac Pro für Kunden außerhalb der USA werden in China gefertigt

Ein Mac Pro, der an einen Kunden in Frankreich ging, trug nach Berichten französischer Blogger den bekannten Aufdruck „Designed by Apple in California, Assembled in China“. Apple hatte vor kurzem selbst eingeräumt, dass Geräte, die von Kunden außerhalb der USA bestellt werden, nicht zwangsweise in den USA gefertigt werden.

Wie vor kurzem bekannt wurde, hat Apple den Auftragsfertiger Quanta Computer mit der Produktion des Mac Pro beauftragt. Das Unternehmen fabriziert auch seit langem schon große Kontingente der MacBooks für Apple. Der Mac Pro wird von Quanta dem Vernehmen nach in einer Fabrik in der Nähe von Shanghai montiert.

