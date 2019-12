Gewinnspiel: Apple Watch Series 5 zu Weihnachten gewinnen

Frohe Weihnachten, liebe Apfellike-Leser und -Leserinnen!

Wir möchten euch heute fürs Lesen, Hören und Verfolgen unserer Apple-News danken. Und zu Heiligabend gibt es einen richtigen Knaller: Ihr habt die Chance, eine nigelnagelneue Apple Watch Series 5 in der Sport-Edition in beliebiger Farbe und Ausführung zu gewinnen. Alle Informationen gibt es jetzt dazu. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten. Ihr seid die Besten!

Dieses Gewinnspiel wird in Zusammenarbeit mit den Kollegen bei Apfelpage.de veranstaltet.

Danke an Artwizz!

Zunächst möchten wir unserem Sponsor Artwizz danken, ohne den ein solches Gewinnspiel nur schwer möglich wäre. Die Firma aus Berlin stellt Displayschutzfolien, Smartphonecases, Taschen, Docks, Ladegeräte und auch schicke Armbänder für die Apple Watch her. Doch nicht nur für sämtliche iPhones, iPads, MacBooks und Apple Watches liefert Artwizz das passende Zubehör. Auch für Android-Handys und weitere Produkte gibt es Cases und Co. bei den Berliner Kollegen zu fairen Preisen.

Artwizz sticht aus der Masse dank ihrer Vereinbarkeit von Preis und Design hervor. Selten schaffen es Hersteller, schicke Produkte für einen durchschnittlichen Geldbeutel zu kreieren. Dafür muss man meist deutlich mehr ausgeben, nicht so bei Artwizz. Deren Produkte sind zudem noch funktional und punkten durch eine immense Auswahl an Farben und Kombinationen. Wer also nicht gleich dreistellige Summen für Zubehör ausgeben will, der ist bei Artwizz richtig.

Der Gewinner der Apple Watch S5 bekommt zusätzlich von Artwizz ein Armband seiner Wahl dazu. Hier gibt es ziemlich neu im Sortiment für alle Series 0 bis 5 Uhren das WatchBand Leather und WatchBand Silicon, die beide deutlich günstiger sind als vergleichbare Armbänder oder jene von Apple. Sie sehen zudem richtig schick aus.

Schaut jetzt gerne einmal bei Artwizz vorbei, vielleicht findet ihr ja noch etwas Nettes mit dem Weihnachtsgeld.

Folgt Artwizz auch gerne auf den Social-Media-Kanälen:

So könnt ihr die Apple Watch S5 gewinnen!

Ihr kennt uns: Wir mögen kein Teilen, Liken oder dumme Aufforderungen. Auch wenn ihr das gerne auf Social-Media tun dürft, ist es keine Bedingung. Alles, das ihr tun müsst, ist hier einen Kommentar zu hinterlassen (mit gültiger E-Mail-Adresse). Ihr könnt den anderen Lesern frohe Weihnachten, ein Danke an Artwizz sagen oder einmal schreiben: Von wo lest ihr uns? Warum lest ihr uns? Oder hört ihr auch den Apfelplausch? Würde uns sehr interessieren! Das Gewinnspiel läuft bis zum 31. Dezember um kurz vor zwölf Uhr, der Gewinner wird später hier im Artikel bekanntgegeben.

Zu gewinnen : 1x Apple Watch Series 5 (ihr könnt die Farbe und Größe wählen) + Artwizz Armband

: 1x Apple Watch Series 5 (ihr könnt die Farbe und Größe wählen) + Artwizz Armband Teilnahme : netter Kommentar unter diesem Artikel

: netter Kommentar unter diesem Artikel Läuft ab : jetzt

: jetzt Endet am : 31. Dezember 23:59 Uhr

: 31. Dezember 23:59 Uhr Gewinner vom 3. Advent: werden heute kontaktiert und hier erwähnt

Vielen Dank nochmals an Artwizz für die umfassende Unterstützung bei diesem Gewinnspiel. Schaut gerne mal bei ihnen im Shop vorbei:

Teilnahmebedingungen: Für die Teilnahme müsst ihr eine funktionierende Mail-Adresse angeben. Doppelte Teilnahmen sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Doppelte Teilnahmen werden direkt disqualifiziert. Alle Mitarbeiter und Freunde von Mitarbeitern der WakeUp Media GbR sind zudem ausgeschlossen vom Gewinnspiel.

