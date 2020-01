Apple ist 2019 in Indien der Durchbruch gelungen

Apple hat 2019 in Indien die Trendwende geschafft. Waren die Jahre zuvor für das Unternehmen in dem zunehmend wichtigen Schlüsselmarkt eine einzige Enttäuschung, konnte man sich 2019 im Premium-Smartphonesegment an der Spitze etablieren. Auch der Mac und die Apple Watch liefen gut, 2020 wird für Apple Indien ebenfalls ein wichtiges Jahr.

2019 brachte für Apple endlich den Durchbruch in Indien. In den Jahren zuvor hatten die Verkäufe in dem riesigen Markt immer geschwächelt und die Situation wurde irgendwann so enttäuschend, dass Apple sein gesamtes Management für den indischen Markt ausgetauscht hatte. Doch 2019 kam dann die ersehnte Wende: Apple konnte sich ab dem zweiten Quartal bei Premium-Smartphones an die Spitze setzen und verlorene Marktanteile zurückgewinnen. Gegen Ende des Jahres erreichte Apple hier Marktanteile von über 50%, zitierten lokale Medien Analysten von counterpoint Research und IDC.

Auch der Mac hat sich im letzten Jahr gut in Indien verkauft, die Apple Watch und die AirPods wurden ebenfalls stärker nachgefragt. Grund für die gute Absatzentwicklung war auch, dass Apple mehrfach die Preise für seine Produkte nach unten korrigiert hatte.

2020 wird wichtiges Jahr für Apple in Indien

Die ersten Quartale des neuen Jahres werden ebenfalls von entscheidender Bedeutung für Apple in Indien sein, so Upasana Joshi, Associate Research Manager, Client Devices bei IDC Indien. Apple solle sich auf Smartphones im Bereich von 700 bis 850 Dollar konzentrieren. Besondere Bedeutung kommt wahrscheinlich auch hier dem iPhone 11 zu, das sich auch in anderen Märkten ausnehmend gut verkauft.

Auch die lokale Fertigung von iPhones wird zunehmend wichtig für das Unternehmen, sie ist der Schlüssel dafür, dass Apple in absehbarer Zukunft auch eigene Ladengeschäfte auf dem Subkontinent eröffnen können wird. Letztes Jahr startete zumindest wie berichtet bereits der Apple Online Store in Indien.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge

0 SHARES Facebook Twitter