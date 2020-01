Eure besten Night Mode-Fotos: Apple reaktiviert Foto-Wettbewerb #ShotoniPhone

Apple hat eine neue Foto-Challenge aufgelegt: Gesucht werden die besten Fotos mit Night Mode, die auf iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max geschossen wurden. Die Siegerfotos werden auf Apples Social Media-Kanälen gepostet und vielleicht für Werbeclips von Apple verwendet, dafür ist auch ein wenig Lizenzgebühr drin. Mitmachen könnt ihr bis Ende Januar.

Apple hat eine neue Version seiner Foto-Challenge #ShotoniPhone ins Leben gerufen. Diesmal sucht das Unternehmen die besten Fotos, die mit dem Night Mode geschossen wurden. Dieser Modus für Aufnahmen bei Dunkelheit schaltet sich automatisch ein und ist ein zentrales Highlight der Kamera der neuen iPhones von 2019. Entsprechend können alle Besitzer eines iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max an dem Wettbewerb teilnehmen.

Qualifiziert sind alle Fotos, die ab dem 20. September 2019 aufgenommen wurden. Die Fotos dürfen mit Apples eigener Fotos-App, aber auch mit Dritt-Apps oder anderer Software bearbeitet werden, die genutzten Apps oder Filter muss der Fotograph beim Einreichen in Form eines Kommentars mit angeben. Alle Regeln zur Teilnahme hat Apple in einem entsprechenden PDF zusammengefasst.

Apple postet Siegerbilder auf Instagram und Twitter und nutzt sie vielleicht für Werbung und im Apple Store

Die von Apple ausgewählten Siegerfotos wird man auf den Apple-Kanälen auf Instagram, Twitter sowie bei den chinesischen Netzwerken WeChat, and Weibo sehen können. Weiterhin ist es möglich, dass Apple sie für Werbematerial verwendet oder in Apple Stores plakatiert. In dem Fall möchte Apple eine angemessene Lizenzgebühr zahlen.

Teilnehmen ist einfach: Ihr müsst lediglich auf Instagram oder Twitter euer ausgewähltes Foto mit den Hashtags #ShotoniPhone und #NightmodeChallenge. Ihr könnt eure Bilder in hoher Auflösung auch per E-Mail einreichen, in dem Fall gehen die Fotos an shotoniphone@apple.com.

Aufnahmen können bis zum 29. Januar eingereicht werden.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge

0 SHARES Facebook Twitter