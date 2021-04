iPhone 11: Batteriezustandsanzeige verbessert sich bei vielen Nutzern unter iOS 14.5

Das iPhone 11 wird mit dem Update auf iOS 14.5 auch eine verbesserte Version der Batteriezustandsanzeige erhalten. Diese hat in der Vergangenheit bei verschiedenen Nutzern nicht plausible Werte angezeigt. Nun zeigt sich, dass Nutzern der Beta bereits vereinzelt eine korrigierte Zustandsbewertung ihrer Batterie angezeigt wird, euch auch?

Mit dem Update auf iOS 14.5 wird der Nutzer bei der Einrichtung eines iPhones nicht nur gebeten, für sich zu entscheiden, ob Siri ihm als männlicher oder weiblicher Assistent im Alltag helfen soll, das Update bringt auch eine überarbeitete Version der Energieverwaltung mit sich. Dies betrifft allerdings nur das iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max, wie Apple in einem entsprechenden Supportdokument ausführt.

Der Grund dafür ist, dass offenbar Nutzer der betroffenen Geräte verschiedentlich eine unpräzise Bewertung des Batteriezustands in den Einstellungen angezeigt bekommen haben. Unter Batterie > Batteriezustand gibt iOS einen Wert in Prozent an, der die maximale Leistungsfähigkeit des Akkus beschreibt. Dieser gibt Auskunft darüber, wie stark die Batterie bereits von Verschleiß betroffen ist.

In der Vergangenheit bekamen einige Nutzer des iPhone 11 offenbar eine zu schlechte Zustandsbewertung ihres Akkus angezeigt.

Das Update auf iOS 14.5 startet eine Neukalibrierung des Akku-Analysetools. Diese dauert laut Apple mehrere Wochen. Im Anschluss hat sich der Zustand des Akkus, den iOS anzeigt, bei manchen Nutzern schon verändert.

My phone has finished its battery calibration (part of iOS 14.5 for 11 series phones).

I went from 86% reported maximum capacity to 90%. So there’s that. pic.twitter.com/g5mttxbkiZ

— Benjamin Mayo (@bzamayo) April 11, 2021