Das iPhone 13 soll 5G mit mmWave auch in Europa unterstützen

Apple wird möglicherweise dem iPhone 13 in weiteren Ländern die Unterstützung für 5G mit mmWave mitgeben. Diese beschreibt die Nutzung von Netzen im mittleren bis oberen zweistelligen GHz-Spektrum. mmWave erlaubt extrem schnelle Datenübertragungen im Gigabit-Bereich, dafür sind allerdings Netze mit einer extrem hohen Anzahl an Mobilfunkmasten nötig. Bis jetzt werden Netze mit mmWave nur in wenigen Märkten aufgebaut, dazu zählen etwa Südkorea, Taiwan oder die USA. Das iPhone 12 unterstützt mmWave derzeit auch ausschließlich in den Vereinigten Staaten.

Kommt mit dem iPhone 13 mmWave auch nach Deutschland?

Nun deutet sich eine Ausweitung der Unterstützung von mmWave auch auf weitere Märkte an. In einer aktuellen Notiz von TF International Securities gehen die Analysten davon aus, dass Apple mit dem iPhone 13 mmWave in mehreren weiteren Märkten unterstützen werde, dazu zählen Australien, Japan, Kanada, sowie verschiedene europäische Schlüsselmärkte. Es ist gut vorstellbar, dass sich hierunter auch Deutschland befindet, obgleich hier bis jetzt keine mmWave-Netze aufgebaut werden.

Apples iPhone 12 mit mmWave-Unterstützung ist deutlich an der anders aussehenden Antenne seitlich zu erkennen. Gerüchte über ein iPhone 13 mit mmWave für weitere Märkte kamen bereits Anfang des Jahres aus asiatischen Zuliefererkreisen auf, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Das iPhone 13 wird wohl im September in vier Varianten vorgestellt.

