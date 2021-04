Podcasts+: Bringt Apple morgen bezahlte Premium-Podcasts?

Apple soll morgen angeblich einen neuen Premiumservice für Podcasts vorstellen. Dieses Angebot könnte unter dem Namen Podcasts+ vermarktet werden und analog zu Apple TV+ exklusiv Zugang zu Podcast-Originals bieten. Würdet ihr für einen solchen Service zahlen?

Apple hat morgen womöglich nicht nur ein neues iPad Pro im Gepäck. Am morgigen Abend deutscher Zeit wird Apple sein erstes Event im Jahr 2021 vorstellen. Die Veranstaltung wird Corona-bedingt auch diesmal rein digital abgehalten und kann von Kunden und Investoren auf der ganzen Welt per Livestream verfolgt werden.

Neben einem neuen iPad Pro, das als größte Neuerung wohl ein Mini-LED-Display besitzen wird, wird Apple morgen vielleicht auch einen neuen Service vorstellen, das glaubt zumindest Peter Kafka von Vox Media. Er bringt für morgen erneut einen Premiumservice für Podcasts ins Gespräch. Apple wird schon länger nachgesagt, an einem Angebot für bezahlte Podcasts zu arbeiten, es dürfte Originalproduktionen beinhalten, die exklusiv für den Dienst von Apple abgerufen und gehört werden können.

Apple hängt bei Podcasts hinterher

Wie ein solcher Dienst vermarktet werden wird, ist völlig offen. Apple könnte das Angebot etwa unter dem Namen Podcasts+ an den Mann bringen. Analog zu Apple TV+ würden sich über Podcasts+ Originals hören lassen. Diese könnte Apple etwa über die eigene Podcasts-App verteilen, unter iOS ist sie noch immer der populärste Podcast-Player. Podcasts gibt es auch für den Mac.

Apple hängt der Konkurrenz bei Podcasts inzwischen deutlich hinterher, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. So ist der führende Musikstreamingdienst Spotify hier bereits deutlich weiter und hat in den USA, aber auch Deutschland eine Reihe teils sehr populärer Originalformate etabliert, für die man prominente Persönlichkeiten wie Michele Obama gewinnen konnte. Apple ist mit Podcast-Originals noch deutlich weniger weit, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. So hat man bis jetzt nur einige wenige Formate als Bonusmaterial für Apple TV+ in seinen Katalog aufnehmen können.

Ähnliche Beiträge