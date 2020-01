Disney+ startet schon eine Woche früher in Deutschland

Disney+ kommt schon etwas früher nach Deutschland als erwartet. Auch andere europäische Märkte erhalten den Streamingservice schon vorzeitig, während Kunden in weiteren EU-Märkten sich noch ein wenig länger gedulden müssen. Disney+ wird hier zu einer starken Konkurrenz für Netflix, da es die DisneyInhalte von dort abzieht und zudem günstiger als Netflix wird.

Disney+ startet in Deutschland schon ein wenig früher als erwartet: Im November letzten Jahres hatte Disney-Chef Bob Iger erklärt, der neue Streamingservice werde am 31. März in Europa an den Start gehen, Apfellike.com berichtete. Heute nun erklärte das Unternehmen in einer Pressemitteilung, man werde schon eine Woche früher, nämlich am 24. März, in den ersten europäischen Märkten loslegen.

Disney+ ab dem 24. März in Deutschland

Somit werden Kunden Disney+ ab dem 24. März in Deutschland buchen können. Neben dem Start in Deutschland wird Disney+ zu diesem Datum auch in der Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien und Irland verfügbar werden. Kunden in den skandinavischen Ländern, Belgien sowie Portugal müssen sich indes noch bis Sommer gedulden.

In den Niederlanden ist Disney+ bereits im Rahmen eines Pilotangebots für Kunden verfügbar.

Disney+ läuft auf allen gängigen Smart TV-Plattformen

Zuschauer werden Disney+ auf einem aktuellen Smart TV von Samsung oder LG sehen können, daneben läuft der Dienst auf dem Fire TV von Amazon und natürlich auf dem Apple TV. Ferner gibt es auch Apps für iOS und Android sowie eine Web-Oberfläche.

Die Kosten liegen bei 6,99 Euro im Monat oder 69,99 Euro für ein Jahres-Abo.

