iPhone 12: Wird Face ID noch besser?

Im iPhone 12 wird Face ID womöglich noch besser: Das nächste iPhone soll mit einer weiterentwickelten TrueDepth-Kamera ausgestattet werden. Zuletzt hatte Apple vor allem durch Softwareoptimierungen in iOS 13 die Gesichtserkennung auch auf älteren Modellen nochmals beschleunigt.

Apple wird im iPhone 12 womöglich Face ID ein Hardware-Update verpassen. Die TrueDepth-Kamera auf der Front soll eine technische Aktualisierung erhalten, werden aktuell Analysten der Bank Barclays in Medienberichten zitiert, die zuletzt häufiger mit Prognosen zum Portfolio von Apple auf sich aufmerksam machten. Leider führten sie nicht aus, in welcher Weise sich Face ID verbessern soll. Mit dem Update auf iOS 13 hatte Apple die Gesichtserkennung bereits softwareseitig weiter optimiert, sodass sie vor allem auch auf älteren Modellen ein wenig schneller wurde. Zudem wurde die TrueDepth-Kamera im iPhone 11 Pro minimal verbessert.

iPhone 12 mit 3D-Kamera, ab 2021 kein Lightning mehr?

Weiter sprechen die Barclays-Analysten von einer Time-of-Flight-Linse in der Hauptkamera des iPhone 12 auf der Rückfront, damit liegen sie exakt auf der Linie von Ming-Chi Kuo und anderer Analysten, die schon länger mit einem solchen Update der Kamera rechnen, Apfellike.com berichtete. Irgendwann können Nutzer womöglich einen Gegenstand fotografieren und ihn mit einem 3D-Drucker nachbauen, sofern sie einen besitzen, heißt es in der Notiz.

Zuletzt stellen sie die Möglichkeit in Aussicht, dass Apple ab 2021 auf den Lightning-Anschluss verzichten könnte. Ob dies allerdings einen Wechsel zu USB-C bedeutet, damit könnte Apple auch einer Vorgabe entsprechen, die das EU-Parlament sich für den europäischen markt wünscht, Apfellike.com berichtete, oder Apple in Zukunft gänzlich auf Anschlüsse verzichtet und die Geräte drahtlos aufladen möchte, steht allerdings in den Sternen. Auch diese Möglichkeit wurde in der Vergangenheit bereits Gegenstand von Spekulationen, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

