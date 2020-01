iPhone 9: Nachfolger mit randlosem Display und seitlichem Touch ID?

Das iPhone 9 w´kommt wohl im März, doch auch über dessen Nachfolger lässt sich schon spekulieren. Es könnte mit einem randloseren Display kommen. Touch ID würde dann auf die Seite wandern.

Apple wird im kommenden Jahr womöglich ein iPhone im niedrigeren Preissegment bringen, das ein etwas aktuelleres Design besitzt. Der Nachfolger des bald erwarteten iPhone 9 kommt mit einem Edge-to-Edge-Display, diese Prognose stellte zuletzt Ming-Chi Kuo an. Der Analyst von TF International Securities spricht in einer aktuellen Notiz über das iPhone 9 2.0 und darüber, wie Apple hier das Display randloser machen möchte.

Kommt Touch ID bald auf die Seite?

So werde Apple den Touch ID-Sensor seitlich anbringen und zwar integriert in den Side-Button, erklärte der Analyst. Apple werde einen kapazitiven Sensor einsetzen, so Kuo weiter. Dieser werde für eine verbesserte Nutzererfahrung sorgen, doch weitere Details nannte der Analyst nicht. Auch bei diesem Modell werde Apple wieter auf ein LCD-Display setzen.

Der Wegfall des Home-Buttons würde ein flächigeres Display erlauben. Über ein seitlich angebrachtes Touch ID wurde in der Vergangenheit bereits vereinzelt spekuliert, ebenso über einen Nachfolger des iPhone 9. Das Gerät werde im niedrigeren Preissegment angesiedelt sein, so Ming-Chi Kuo. Einen Marktstart erwartet er in der ersten Jahreshälfte 2021.

Das iPhone 9 indes wird letzten Einschätzungen nach vermutlich im März kommen, Apfellike.com berichtete Die Massenproduktion startet ab Februar. Der Preis liegt dem Vernehmen nach zwischen 399 und 475 Dollar, es wird allgemein mit einer starken Nachfrage gerechnet.

Das iPhone 9 kommt wohl mit klassischem Home-Button und 4,7 Zoll großem Display.

