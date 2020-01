Nur noch heute: Apple TV+ mit neuem iPhone ein Jahr gratis nutzen

Wer kürzlich ein neues iPhone gekauft und das kostenlose Jahr bei Apple TV+ noch nicht gebucht hat, dem bleibt nur noch heute Zeit, das nachzuholen. Der dreimonatige Zeitraum, in dem Apple dieses Angebot macht, läuft nämlich in wenigen Stunden aus. Eine Buchung des Gratisjahrs in letzter Sekunde könnte etwa dann nützlich sein, wenn man neugierig auf die in den nächsten Monaten startenden Serien ist.

Apple TV+ kann von Käufern eines neuen iPhone, iPad, Mac oder Apple TV ein Jahr lang kostenlos gebucht werden. Um dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, müsst ihr die TV-App aufrufen, dort wird euch dann das kostenlose Probejahr vorgeschlagen. Apple kündigte dieses Angebot, mit dem man sich viele Zuschauer in kurzer Zeit erhoffte, auf der Keynote am 10. September an.

Apple TV+ startete aber erst im November, somit endet der dreimonatige Zeitraum, währenddessen Nutzer sich für das Angebot entscheiden konnten, genau heute.

Bei Kündigung den richtigen Zeitpunkt abwarten

Entsprechend dieser Frist werden bereits jetzt Kunden in Australien durch ihre TV-App darauf aufmerksam gemacht, dass Apple TV+ ein Jahr kostenlos zu nutzen nur noch innerhalb der nächsten 24 Stunden möglich ist. Nach Ablauf des kostenlosen Jahres kostet der Dienst 4,99 Euro im Monat.

Beachtet allerdings: Wenn ihr kündigen wollt, um nicht bezahlen zu müssen, müsst ihr das unmittelbar vor Ende des Gratisjahres tun, denn sobald ihr kündigt, ist Apple TV+ für euch ab sofort nicht mehr wirksam.

