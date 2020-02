Apple eröffnet morgen fünf Apple Stores in China wieder

Die ersten Apple Stores in China werden wohl morgen wieder aufmachen. Fünf Geschäfte in der Hauptstadt Peking öffnen wieder für Besucher, wenn auch vorerst nur eingeschränkt. Wann die übrigen Apple Retail Stores in dem riesigen Land wieder eröffnen, ist noch nicht bekannt.

Apple beginnt damit, seine Apple Stores in China wieder zu öffnen. Heute lässt sich auf den Websites der fünf Apple Stores in der chinesischen Hauptstadt nachlesen, dass die Geschäfte ab Freitag wieder geöffnet sein sollen. Apple hatte alle 44 Apple Retail Stores in China aufgrund des sich rasch ausbreitenden Corona-Virus einstweilen geschlossen. Die Wiedereröffnung war eigentlich für den vergangenen Montag geplant, musste allerdings noch einmal verschoben werden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Apple Stores öffnen zunächst nur eingeschränkt

Die Wiedereröffnung geht indes auch nur schrittweise vor sich: Die Apple Stores Mall China, Chaoyang Joy City, Sanlitun, Wangfujing und Xidan Joy City werden ab morgen vorerst nur zwischen 11:00 Uhr vormittags und 18:00 Uhr abends lokaler Zeit für Kunden geöffnet sein. Wann die übrigen Apple Stores in China wieder ihre Türen öffnen, ist noch nicht bekannt. Der Prozess könnte sich noch über einige Wochen hinziehen.

Auch die Produktion des iPhone in China wurde durch den Corona-Virus schwer getroffen, Apfellike.com berichtete. Das gilt ebenfalls für die Fertigung der AirPods, die zuletzt stillstand. Wer mit den AirPods Pro geliebäugelt hat, kann aktuell noch bei Amazon mit einer zügigen Lieferung rechnen.

