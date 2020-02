Nur so lange der Vorrat reicht: AirPods Pro bei Amazon bis Samstag lieferbar

Die AirPods Pro gibt es aktuell noch bei Amazon zur sofortigen Lieferung. Wer heute bestellt, hat sie Samstag in den Händen. Die Vorräte dürften aber bald wieder vergriffen sein.

Die AirPods Pro waren bereits schwer zu kriegen, als Apple sie im Oktober auf den Markt brachte, aktuell sieht es auch wieder5 trübe aus, zumindest bei Apple selbst. Wer heute online bestellt, wird erst Mitte März beliefert. Bei Amazon sind aber gerade wieder neue AirPods Pro-Vorräte eingetroffen.

Wenn ihr dort bestellt, bekommt ihr eure AirPods Pro schon am Samstag.

Allerdings solltet ihr euch beeilen, denn die Kontingente werden wohl rasch wieder ausverkauft sein.

AirPods Pro-Fertigung wurde durch Corona-Virus lahmgelegt

Apples drei wichtigste Auftragsfertiger hatten zuletzt die Fertigung der AirPods Pro einstellen müssen, Apfellike.com berichtete. Grund dafür ist der sich in China rasch ausbreitende Corona-Virus. Inzwischen wird die Produktion langsam wieder hochgefahren, auf vollen Touren läuft sie aber vielerorts noch lange nicht.

Vor diesem Hintergrund ist auch in Zukunft weiterhin mit einer angespannten Liefersituation zu rechnen. Auch die Produktion von iPhone und anderen Apple-Produkten wurde durch die Ausbreitung des Virus in China beträchtlich in Mitleidenschaft gezogen. In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, dass Apple in diesem Jahr wohl mehr als 100 Millionen AirPods und andere Bluetooth-Kopfhörer verkaufen wird.

